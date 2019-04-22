Генпрокуратура Узбекистана: в "деле Кадырова" пытки не применялись

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла обвинения в применении пыток в ходе расследования в отношении задержанных, арестованных по делу экс-генпрокурора Рашиджона Кадырова.

18 апреля 2019 года в сети интернет опубликована статья «Чиновники, арестованные в рамках «кадыровского дела», заявили о пытках в ходе следствия».

В статье указано якобы о применении в ходе следствия в отношении обвиняемых У.Суннатова и У.Хуррамова физического и психологического насилия и жестокого обращения.

В заявлении ведомства, распространённом 21 апреля, сообщается, что Генеральной прокуратурой расследовано уголовное дело в отношении Р.Кадирова и других, в рамках которого 13 лицам предъявлены обвинения в совершении злоупотреблений должностными полномочиями, получения взяток, а также других должностных и экономических преступлений.

"Предварительное расследование проводилось в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, никаких пыток или иных незаконных действий в отношении обвиняемых и их близких родственников не допускалось. Обвиняемые У.Суннатов и У.Хуррамов по предъявленным им обвинениям признались частично, что свидетельствует о предоставлении им возможности свободно изъявлять свое мнение по обвинению и отсутствии фактов применения к ним физического насилия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в сообщении генпрокуратуры отмечается, что "в начале рассмотрения уголовного дела в суде подсудимые У.Суннатов и У.Хуррамов в ходе судебного допроса в своих показаниях признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаивались в содеянном, однако в последующем изменив свои показания, сообщили о якобы применении в отношении них пыток и угроз".

Напомним, что 10 апреля Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность в связи с возможным применением пыток по отношению к бывшему генеральному прокурору Узбекистана Рашиду Кадырову. Однако день спустя Генеральная прокуратура Узбекистана ​опровергла заявление правозащитной организации о том, что Кадыров и другие фигуранты дела подвергались пыткам.

Экс-генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров и большинство подсудимых по его делу обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК республики.