В Таджикистане в результате схода селя погиб подросток

CA-NEWS (TJ) - В результате схода селя в Турсунзадевском районе погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла утром 21 апреля недалеко от кишлака Бахористон.Тело 16-летнего Азизбека Кулова, который, несмотря на непогоду рано утром ушел на пастбище, было обнаружено местными жителями.

Стихия не причинила серьезный ущерб хозяйственным постройкам, фермерским хозяйствам, приусадебным участкам и частным домам, сообщили в сельсовете «Сешанбе», куда входит кишлак Бахористон.

Один из жителей кишлака Асхоб Турсунзадевского района отправил нам видео, на котором запечатлен селевой поток на улицах села:

Ранее таджикские синоптики предупреждали, что в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу, Обихингоу, Кафирниган, Элок, Сурхоб, Зеравшан ожидается повышение уровня воды, возможны селевые явления.

Ливневые дожди и сход селей в Таджикистане продолжаются с начала месяца. Уязвимой перед стихией оказалась и столица Таджикистана, где 5 апреля были затоплены основные дороги. У моста недалеко от международного аэропорта Душанбе буквально за полчаса образовалось настоящее озеро. Образовалась огромная пробка, так как водители не решались проехать по затопленной дороге. Все подземные переходы в столице также были залиты дождем.

Умеда Юсуфи, пресс-секретарь ведомства, тогда сообщила, что сильные ливни спровоцировали паводки и сход селя в Ванджском, Дарвазском, Темурмаликском, Муминабадском, Восейском, Ховалингском, Спитаменском, Матчинском районах, а также в Кулябе и Пенджикенте.