РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане в результате схода селя погиб подросток

CA-NEWS (TJ) -  В результате схода селя в Турсунзадевском районе погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла утром 21 апреля недалеко от кишлака Бахористон.Тело 16-летнего Азизбека Кулова, который, несмотря на непогоду рано утром ушел на пастбище, было обнаружено местными жителями.

Стихия не причинила серьезный ущерб хозяйственным постройкам, фермерским хозяйствам, приусадебным участкам и частным домам, сообщили в сельсовете «Сешанбе», куда входит кишлак Бахористон.

Один из жителей кишлака Асхоб Турсунзадевского района отправил нам видео, на котором запечатлен селевой поток на улицах села:

Ранее таджикские синоптики предупреждали, что в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу, Обихингоу, Кафирниган, Элок, Сурхоб, Зеравшан ожидается повышение уровня воды, возможны селевые явления.

Ливневые дожди и сход селей в Таджикистане продолжаются с начала месяца. Уязвимой перед стихией оказалась и столица Таджикистана, где 5 апреля были затоплены основные дороги. У моста недалеко от международного аэропорта Душанбе буквально за полчаса образовалось настоящее озеро. Образовалась огромная пробка, так как водители не решались проехать по затопленной дороге. Все подземные переходы в столице также были залиты дождем.

Умеда Юсуфи, пресс-секретарь ведомства, тогда сообщила, что сильные ливни спровоцировали паводки и сход селя в Ванджском, Дарвазском, Темурмаликском, Муминабадском, Восейском, Ховалингском, Спитаменском, Матчинском районах, а также в Кулябе и Пенджикенте.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Южной Кореи посетил Самарканд и осмотрел исторические памятники
  • В Монголии был обнаружен новый вид гобийских динозавров
  • На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×