В Москве неизвестные похитили гражданина Таджикистана у дверей СИЗО

CA-NEWS (TJ) - В Москве неизвестными похищен гражданин Таджикистана. 45-летнего уроженца района Рудаки Дилшода Сатторова насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает centralasian.org.



"Все произошло примерно через 15 минут после того, как Дилшод покинул стены следственного изолятора, - рассказывает его брат Мухаммадшариф Сатторов. - Четверо неизвестных в гражданской форме на глазах родных и прохожих насильно затолкали его в машину с затемненными стеклами и увезли в неизвестном направлении. Где сейчас он находится, нам неизвестно».

Мухаммадшариф говорит, что год назад Дилшод был задержан и помещен в СИЗО по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии. «Насколько мне известно, в прошлом году Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Москву запрос об аресте Дилшода. В Таджикистане моего брата обвиняют в наемничестве. Спустя год его освободили и сразу похитили», - сокрушается Мухаммадшариф.

В Сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана в Москве. На записи продолжительностью 18 секунд видно, как несколько человек заталкивают Дилшода Сатторова в машину. Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее и не реагируют на призывы находящейся там женщины о помощи. Мухаммадшариф пояснил, что эта женщина – супруга его брата.

«Власти говорят, что якобы Дилшод полгода находился в одной из тренировочных баз «Исламского государства» в Сирии. Это ложь. Мой брат никогда не был в Сирии. Мы все время работали на рынке «Садовод» - я грузчиком, он продавцом. Только однажды он вместе с женой уехал на два-три для в Турцию за товаром. И все», - утверждает Мухаммадшариф. Он также сообщил, что брат женат на гражданке России, у них растут шестеро детей.

В Министерстве внутренних дел Таджикистана не подтвердили и не опровергли информацию о задержании и возможной экстрадиции Дилшода Сатторова на родину.

Местонахождение Дилшода Сатторова пока неизвестно. Бахром Хамроев, сотрудник правозащитного центра "Мемориал" и глава Общества политических эмигрантов Центральной Азии не исключает, что похищенный экстрадирован в Таджикистан. По его словам, задержание и экстрадиция на историческую родину оппонентов и критиков Душанбе случались и раньше. Многие из них были вывезены в Таджикистан тайком, говорит Бахром Хамроев.