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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане мужчина повесился из-за накопившихся долгов по алиментам

CA-NEWS (UZ) -  38-летний житель Уйчинского района Наманганской области 17 апреля был найден повешенным в кухне собственного дома. В районной прокуратуре в качестве одной из версий, почему мужчина решил покончить с собой, называют накопившиеся долги по алиментам на трех детей от двух браков.

38-летний О.Д., проживавший вместе с третьей женой и ребенком в махалле «Унхаёт» в Уйчинской районе Наманганской области, днем 17 апреля был обнаружен повешенным в кухне собственного частного дома.

По словам одного из его соседей, причиной самоубийства мужчины стали накопившиеся долги по алиментам, которые он должен был выплачивать трем своим детям от двух предыдущих браков.

– Средь бела дня он зашел на кухню и повесился. Как говорят родственники парня, от первой жены у него был один ребенок, от второй – двое детей. До самоубийства он жил с третьей женой, от которой у него был один сын. Этот парень нигде не работал, зарабатывал на жизнь чернорабочим. У него накопились большие долги по алиментам. Судоисполнители не оставляли его в покое, требуя выплатить долги. Поэтому он решил повеситься, – говорит собеседник.

Как говорит председатель махалли «Унхаёт» Даминжон Ражаббоев, покойный жил в этой махалле вместе со своей гражданской женой.

– Покойный был прописан в махалле «Ахунбабаев» в городе Намангане. Но в нашей махалле у него был дом, оставшийся в наследство от матери, где он жил вместе со своей семьей. 17 апреля он отправил жену вместе с ребенком к врачу, а когда жена вернулась домой, обнаружила его повешенным в кухне. Я точно не знаю, чем он занимался, но говорят, что торговал чем-то в городе. Одна из его бывших жен действительно приходила в нашу махаллю и скандалила, требуя выплатить алименты. Я не знаю, по какой причине он повесился. Возможно, из-за долгов по алиментам, а возможно из-за какой-то болезни. Потому что его мать говорит, что раньше одна из его сестер также покончила с собой через повешение, – сказал председатель махалли, в которой жил совершивший суицид 38-летний мужчина.

Cотрудник прокуратурв Уйчинского района сообщил о проведении доследственной проверки по факту самоубийства жителя махалли «Унхаёт».

– Через десять дней будет принято законное решение, которое мы отправим его родственникам. Пока я не могу назвать вам точную причину суицида. Долги по алиментам рассматриваются нами в качестве одной из версий самоубийства, – сказал сотрудник районной прокуратуры.

На правительственном совещании 22 декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил озабоченность в связи с ростом числа самоубийств в стране и раскритиковал работу ответственных органов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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