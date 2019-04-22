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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За три месяца Узбекистан посетило около полутора миллионов туристов

CA-NEWS (UZ) -  По данным Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, в первом квартале 2019 года страну посетили около 1,4 миллиона туристов.

Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель организации Гульчехра Исроилова сообщила, что число иностранных граждан, прибывших в Узбекистан в 2017 году, составило 2,7 миллиона, а в 2018 году их общее количество превысило 5,3 миллиона.

«Большинство прибывающих туристов - из Соединенных Штатов. Их количество увеличилось в восемь раз. Кроме того, приятно наблюдать за растущим интересом туристов из Юго-Восточной Азии. Туристы из Индонезии и Малайзии, считают, что Узбекистан - это страна, которая даёт надежду на зиёрат-туризм», - отметила Исраилова.

Два года назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что туризм - это сфера, которая даст больше прибыли, чем хлопководство, и поручил узбекским дипломатам, отправлять по два туриста в день.

«Если вы отправите двух туристов в день, это тоже инвестиции», - сказал Мирзиёев в своем ежегодном обращении к парламенту 22 декабря 2017 года.

Напомним, что в прошлом году Узбекистан ввел безвизовый режим в отношении граждан 45 стран и упрощенную процедуру получения виз для жителей 76 государств.

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