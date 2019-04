Елизавета II отметила 93-летие посещением пасхальной службы вместе с семьей

CA-NEWS (CA) - Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье, 21 апреля встретила в кругу родных свой 93-й день рождения, пришедшийся на Пасху, которую протестанты и католики в этом году празднуют 21 апреля, передает ТАСС.

Официальные торжества по случаю дня рождения монарха, согласно старому обычаю, состоятся лишь во вторую субботу июня, однако Ее Величество все же появилась на публике вместе с другими членами королевской семьи, когда посещала пасхальную службу в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Как сообщает телеканал Sky News, во время службы церковный органист сыграл несколько аккордов из песни Happy Birthday to You ("С днем рождения тебя"), но не стал продолжать мелодию, "чтобы не смущать Ее Величество". Поздравительную песню исполняли также люди, собравшиеся у часовни, чтобы поприветствовать королеву. Двое детей удостоились чести вручить монарху два букета весенних цветов. Помимо этого, на территории замка все ту же Happy Birthday to You сыграл для королевы оркестр Колдстримского гвардейского полка.

На службе присутствовали внуки Елизаветы II - принцы Гарри и Уильям, однако лишь последнего сопровождала супруга - Кейт Миддлтон. Отсутствие Меган Маркл, ставшей женой принца Гарри в мае прошлого года, британские СМИ объясняют тем, что она со дня на день ожидает рождения ребенка. Впрочем, на пасхальной службе не было также наследника британского престола принца Чарльза и супруга Ее Величества - принца Филипа.

По давней традиции британской королевской семьи королева отмечает день рождения дважды в году - один раз в апреле, когда она, собственно, и появилась на свет, и один раз в июне. Этот обычай был заложен Георгом II (1683-1760), который родился в ноябре, и под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить при летней, а не осенней английской погоде. В прошлом году, когда наследник британского престола принц Чарльз отмечал 70-летие, он также устроил два празднования - одно в мае - за полгода до своего юбилея, и одно в ноябре.

Старт серии официальных мероприятий, приуроченных ко второму - летнему - дню рождения Елизаветы II, будет дан в понедельник, 22 апреля. У Букингемского дворца, а также в лондонском Тауэре будут произведены артиллерийские салюты из 41 и 62 орудий, соответственно.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления.