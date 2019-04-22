Министр финансов Казахстана назвал разобщенность госорганов главной проблемой в привлечении инвестиций

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства 22 апреля первый заместитель премьер-министра Казахстана - министр финансов РК Алихан Смаилов констатировал, что формированием инвестклимата занимаются министерства, нацкомпании, акиматы и другие госорганы, но все они действуют разобщено, передает корреспондент Zakon.kz.

- На фоне глобального снижения уверенности инвесторов в развивающихся экономиках усиливается конкуренция в борьбе за инвесторов. Поэтому для нас особенно важно выстроить эффективные механизмы для привлечения инвестиций. Нужно пересмотреть всю инфраструктуру в этой сфере. К сожалению, прямые иностранные инвестиции в несырьевые секторы не достигают и 5% от общего объема, - констатировал Смаилов.

В связи с этим была создана специальная рабочая группа для выработки предложений по данному вопросу.

- Произведен детальный анализ существующих механизмов, определены узкие места, обозначены причины неэффективности текущей деятельности. На данный момент отсутствует общая координация действий и кооперация госорганами и другими между инвестагентами. Формированием инвестклимата занимаются министерства, нацкомпании, акиматы и другие. Но все они действуют разобщено. Не используются уникальные для нашего региона инструменты, созданные в МФЦА. Нет достаточного количества привлекательных проектов, оформленных и представленных в понятном для мирового инвестсообщества формате, - перечислил Смаилов.

По его словам, работа по продвижению инвестиционного имиджа страны за рубежом еще далека от должного уровня.

- Системные недочеты необходимо решать кардинальным пересмотром существующей архитектуры по привлечению инвестиции, - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что в России уровень инвестиций в основной капитал составляет 21%, а в Казахстане этот показатель менее 15%.

- В РК создан в январе фонд прямых инвестиций с капиталом 1 млрд долларов. В Казахстане, несмотря на рост притока валовых инвестиций, объем чистых инвестиций упал более, чем в два раза, составив 3,8 млрд долларов в прошлом году. Также должен отметить, что прямые инвестиции в не сырьевые сектора нашей экономки составляют всего лишь одну треть от общего объема. Поэтому для нас особенно важно выстроить новые эффективные механизмы для привлечения качественных инвестиций. Возникла необходимость серьезно пересмотреть инфраструктуру в этой сфере, - заключил министр.