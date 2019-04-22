Что известно о семье Владимира Зеленского

CA-NEWS (CA) - 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным Национального экзитпола Владимир Зеленский набрал 73% голосов.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге.

Отец — Александр Семёнович Зеленский (род. 23 декабря 1947) — математик, программист, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики — преподаватель в том же ВУЗе, где учился Владимир. Отец 20 лет жил и работал в Монголии, строил горно-обогатительный комбинат в городе Эрдэнэте.

Мать — Римма Владимировна Зеленская — пенсионерка, работала 40 лет инженером.

В детстве Владимир прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрдэнэте, где отец находился в командировке, окончил там первый класс. Потом они вернулись в Кривой Рог и поселились в центре города. Учился в криворожской школе № 95 с углублённым изучением английского языка. В детстве занимался греко-римской борьбой, тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле.

Окончил школу в 1995 году с двумя четвёрками. В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился к поступлению в МГИМО, так как Киевский институт международных отношений (КИМО) в те годы был новым, малоизвестным вузом, однако поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.

В соответствии с декларацией за 2017 год, Зеленскому принадлежат жилой дом площадью 353,5 кв. м, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир и два парковочных места. У него также есть автомобиль Land Rover Range Rover. Также, в декларации указаны наручные часы от марок Breguet, Tag Heuer, Rolex и Bovet.

Ему принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других организаций. Также ему принадлежит 15% в ООО "Фиш Хаус", занимающемся ресторанным бизнесом.

Жена — Елена Владимировна Зеленская (дев. Кияшко) (род. 6 февраля 1978) — строитель по образованию, ​​закончила Криворожский технический университет с красным дипломом, сценарист, автор «Студии квартал 95», её подруга и крёстная мать Елена Кравец.

Елена училась в гимназии №95 в параллельном с Владимиром классе. Но знакомство завязалось, когда Зеленский учился на первом курсе. Вышла замуж за Зеленского в 2003 году.

Дочь — Александра (род. 15 июля 2004), её крёстный отец Сергей Кравец, муж Елены Кравец.

В 2014 году снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя;

в 2016 году участвовала в шоу «Рассмеши комика. Дети» и выиграла 50 000 гривен.

Сын — Кирилл род. 21 января 2013.