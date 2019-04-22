В Туркменистане руководители пройдут курсы цифровой грамотности

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане с 1 мая начнутся курсы, нацеленные на повышение цифровой компетенции управленческих кадров, которые призваны обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей цифровых технологий. Об этом сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову заместитель председателя кабинета министров Пурли Агамырадов 19 апреля на заседании кабинета министров, сообщает госинформагентство ТДХ.

Был разработан план краткосрочных занятий, включающих теоретическую и практическую части. В обучающую программу введены такие темы, как задачи, пути и этапы реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», правовое обеспечение перехода на цифровую экономику, информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность.

12 апреля на расширенном заседании правительства, глава государства дал поручение по организации специальных курсов для руководителей всех уровней по основам цифровой экономики.