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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы границ

CA-NEWS (UZ) -  Правительственные делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Элёром Ганиевым и Кыргызстана во главе с вице-премьер-министра Женишом Разаковым 20 апреля провели встречу в Фергане. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы, связанные с пунктами пропуска на узбекско-кыргызской Государственной границе, входящими в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через Государственную границу от 24 июля 2004 года, и местами пересечения, не входящими в указанное соглашение.

По итогам переговоров подписан Протокол, в котором зафиксирована договоренность о проведении в ближайшее время на территории Кыргызстана очередной встречи рабочих групп двух стран по делимитации и демаркации межгосударственной границы в соответствии с Планом-графиком на 2019 год, а также продолжении работы по согласованию проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в действующее Соглашение о пунктах пропуска через Государственную границу.

Во встрече приняли участие руководители смежных регионов двух стран – Андижанской, Наманганской, Ферганской областей Узбекистана и Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей Кыргызстана.

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