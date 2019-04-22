Дорогой интернет в Таджикистане - одни минусы, плюсов нет, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Общественность в Таджикистане продолжает обсуждать кратное увеличение стоимости мобильного интернета и 10-кратное подорожание стоимости звонков NGN, сообщает 20-апреля Avesta.

Общественность и даже некоторые депутаты недовольны решением антимонопольной службы о повышении стоимости мобильного интернета, и лишь представители самой службы и налогового комитета в различных комментариях в СМИ пытаются объяснить, зачем это надо и их аргументы многим кажутся неубедительными.

Эксперты считают, что подорожание интернета может привести к множеству негативных последствий, и уж никак не содействует развитию современных технологий.