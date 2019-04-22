Президент Казахстана встретился с президентом Южной Кореи

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Республики Корея Мун Чже Ином в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла в торжественной обстановке, мероприятие сопровождал маршем президентский оркестр. Стоит отметить, Президент Республики Корея приехал в Казахстан вместе со своей супругой.

Касым-Жомарт Токаев и Мун Чже Ин прослушали гимны своих стран, после чего проследовали в комнату для переговоров.

«За годы независимости Казахстана наши отношения вышли на качественно новый уровень взаимодействия практически по всем направлениям. Работает межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, функционирует Деловой совет. Для граждан наших стран действует безвизовый режим, между государствами открыто регулярное прямое авиасообщение. Отрадно отметить поступательный рост объема двустороннего товарооборота, по итогам прошлого года его показатели достигли рекордных 4 млрд долларов, более чем в 2 раза превысив объемы 2017 года», - сказал Глава государства во время встречи с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Президент подчеркнул, что Республика Корея является одной из 10 приоритетных для Казахстана стран с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия и в поиске новых возможностей для реализации на данном направлении. Приток только прямых инвестиций в Казахстан составил порядка 7 млрд долларов. Мы имеем достаточное количество историй успеха в данной сфере - одним из крупнейших проектов является строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги с участием корейских компаний. Корейский бизнес успешно работает в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях Казахстана. Все эти примеры служат положительным сигналом для других южнокорейских компаний, заинтересованных в инвестировании в Казахстан», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что первая леди Республики Корея посетит сегодня Назарбаев Университет.