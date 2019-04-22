Монголия будет призывать Северную Корею продолжить переговоры с США

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар заявил, что будет призывать Северную Корею вести переговоры с США и Японией и воздерживаться от дальнейших провокационных действий. Об этом он сказал в разговоре с NHK по телефону 20 апреля, находясь в рабочей поездке в США, передает khadlan.mn.

Он подчеркнул дружеские связи Улан-Батора с Пхеньяном и сообщил, что монгольская делегация посещала Северную Корею, чтобы отпраздновать 70-летие установления дипломатических отношений.

Госсекретарь министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн 18-19 апреля совершил визит в Северную Корею.

На вопрос о втором саммите США-Северная Корея, который состоялся в Ханое, Цогтбаатар сказал, что это часть продолжающегося процесса, и призвал наблюдателей не разочаровываться. Он добавил, что Монголия будет и впредь предлагать поддержку и помощь в создании условий для диалога.

Цогтбаатар также выразил обеспокоенность по поводу недавних сообщений в государственных СМИ Северной Кореи, утверждающих, что страна провела испытание «нового типа тактического управляемого оружия». Он назвал это провокационным актом, который негативно скажется на текущей ситуации.