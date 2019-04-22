В Таджикистане план призыва в армию выполнен на 60%

CA-NEWS (TJ) - План весеннего призыва в ряды вооруженных сил Таджикистана на сегодняшний день выполнен на 60%. В Хатлоне призывная кампания выполнена на 54%, в Согде - на 55%, в ГБАО – на 106%, в РРП - на 56%, в городе Душанбе – на 65%, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр министерства обороны РТ.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.