Возобновить строительство LRT в Нур-Султане планируют за счет займа из Китая

CA-NEWS (KZ) - Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах пресс-конференции правительства прокомментировал приостановку строительства LRT в Нур-Султане, передаёт Bnews.kz.

«Что касается реализации проекта LRT в городе Нур-Султан, то он ждёт дальнейшего своего продолжения. Этот инфраструктурный проект будет реализован. Сейчас проводятся переговоры с Государственным банком развития (Китая - ред.). Скорее всего, мы договоримся о рефинансировании этого займа, то есть, будут найдены источники финансирования этого проекта внутри страны. Поскольку там возникли сложности по линии ...банка развития (Банка развития Казахстана - ред.), эти вопросы нужно адресовать к акимату города Нур-Султан», - сказал Алихан Смаилов.

Он заверил, что министерство ищет пути рефинансирования за счёт других источников.

Напомним, завершить строительство LRT в столице Казахстана предполагалось к 31 декабря 2019 года, а запустить проект летом 2020 года. Стоимость проекта составляет 1 млрд 887 млн долларов США, общая протяженность линий должна составлять 22,4 километра. Планируется, что каждый подвижной состав будет состоять из четырех вагонов общей вместимостью до 600 человек. Максимальная скорость движения составов составит 80 километров в час. В июне прошлого года отмечалось, что на строительство LRT выделено около 16 млрд тенге.