В Акмолинской области мужчина захватил в заложники бывшую жену

CA-NEWS (KZ) - 22 апреля в 9:35 в дежурную часть Коргалжынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что в селе Коргалжын, в здании районного отдела образования взяли в заложники женщину, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.

Угрожая ружьем мужчина требовал вернуть ему детей и предоставить автомашину, чтобы ему покинуть здание.

"Незамедлительно были задействованы правоохранительные органы, здание было оцеплено. Из числа сотрудников Коргалжынского РОП, была сформирована группа переговорщиков, знающих подозреваемого лично. Принятыми мерами он был обезврежен и задержан. Гладкоствольное ружье (на которое у мужчины имелось официальное разрешение), а также имевшийся у него нож, изъяты. Заложница освобождена и осмотрена медиками. Каких либо телесных повреждений у нее не обнаружено. По результатам проведенной операции жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 261 ч.2 пп.3,4 УК РК (Захват заложника). Согласно санкции статьи подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.