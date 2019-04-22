Таджикский священнослужитель назвал интернет «чумой века»

CA-NEWS (TJ) - Таджикский священнослужитель, ранее осужденный за разжигание религиозной вражды, назвал интернет «чумой века». Эшони Сироджиддин (Сироджиддин Абдурахмонов) в 18-минутном видеообращении, распространенном в соцсетях и в YouTube, призвал население ценить свое время и отказаться от интернета.

Священнослужитель в своем обращением восхищается распоряжением антимонопольного ведомства Таджикистана о повышении тарифов на мобильный Интернет и призывает верующих «не тратить свое драгоценное время впустую во всемирной паутине».

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов. С 18 апреля один гигабайт интернета у местных сотовых операторов стоит не менее 62 сомони ($6,3). Раньше стоимость 1 Гб интернета не превышала 30-32 сомони.

Таджикский священнослужитель считает, что интернет является «источником многих бед Таджикистана, он сеет разврат и прелюбодеяние, провоцирует измену". «Я прошу моих прекрасных сестер, прекрасный народ Таджикистана не тратить время зря и впустую в интернете или в социальных сетях», - говорит Эшони Сироджиддин в видеообращении.

Таджикский священнослужитель также призвал верующих к беспрекословному повиновению властям и предостерег о «провокациях, которые могут иметь непредсказуемые последствия».

Однако аналитики не сомневаются, что видеообращение записано по инициативе таджикских властей, которых, судя по всему, сильно напугало недовольство граждан повышением тарифов на мобильный интернет. «Власти, как правило, стали прибегать к помощи священнослужителей, но на сей раз ошиблись, - считает таджикский журналист Зафар Суфи, - Эшони Сироджиддин сейчас не пользуется былым авторитетом, и мало кто прислушивается к его призывам".

Эшони Сироджиддина считают неформальным лидером движения "Салафия" в Таджикистане. В 2009 году священнослужитель был приговорен к 7 годам лишения свободы по ст. 189 (Разжигание национальной расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана. За решеткой он находился до лета 2013 года - три года из общего срока заключения Эшони Сироджиддина попали под «золотую» амнистию от 20 августа 2011 года, приуроченную к 20-летию независимости Таджикистана.

В список запрещенных в Таджикистане религиозных организаций движение «Салафия» было внесено в январе 2009 года. Спустя почти пять лет – 8 декабря 2014 года решением Верховного суда РТ это движение было признано экстремистской группировкой.