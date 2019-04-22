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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зеленский сохраняет лидерство после обработки 95% протоколов на выборах в Украине

CA-NEWS (CA) -  Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 95,06% протоколов.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан, отмечает РИА Новости.

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