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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трех сестер, подвергавшихся издевательствам в Туркестанской области, поместили в Центр адаптации

CA-NEWS (KZ) -  Как сообщили в Управлении образования Туркестанской области, девочек, над которыми издевалась сожительница их отца, перевели из больницы в Центр адаптации, передает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Управления, на основании решения "Комиссии по делам несовершеннолетних и охраны их прав" 20 апреля девочек разместили в КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.

Полуторагодовалого ребенка женщины, которая сейчас взята под домашний арест, определили в "Специализированный дом ребенка" Шымкента.

С детьми работают психологи.

В апреле в Казнете появилась информация о том, что в Туркестанской области мачеха издевается над падчерицами. В распространяемом сообщении шла речь об иголках, которые втыкали под ногти, применении ножа и плоскогубцев. Согласно посту в соцсетях три девочки 2003, 2005 и 2007 годов рождения были объектами истязательств со стороны 28-летней мачехи в течение двух лет. В отношении подозреваемой ведется уголовное дело по двум статьям УК РК: ст. 110 "Истязание" и ст.140 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проводится досудебное расследование.

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