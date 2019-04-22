Узбекистан, Турция и Пакистан проведут совместные военные учения на полигоне “Фориш"

CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие Узбекистана, Турции и Пакистана проведут совместные учения с 22 по 27 апреля на полигоне "Фориш" в Джизаке.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана, 21 апреля на базе горного полигона «Фориш» прошла встреча с руководителями военных делегаций Турции и Пакистана, которые прибыли в Узбекистан для участия на совместных тактико-специальных учений «Щит содружества – 2019».

Пресс-служба Минобороны уведомляет, что учения пройдут согласно планам военного сотрудничества на 2019 год между Узбекистаном, Пакистаном и Турцией.

Узбекистан, начиная с 2017 года проводит совместные военные учения с рядом стран на полигоне "Фориш".

В октябре 2017 года на этом полигоне прошли совместные учения с военнослужащими России, и июле 2018 года - с Казахстаном и в сентябре 2018 года прошли учения с военными из Франции.