РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан, Турция и Пакистан проведут совместные военные учения на полигоне “Фориш"

CA-NEWS (UZ) -  Военнослужащие Узбекистана, Турции и Пакистана проведут совместные учения с 22 по 27 апреля на полигоне "Фориш" в Джизаке.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана, 21 апреля на базе горного полигона «Фориш» прошла встреча с руководителями военных делегаций Турции и Пакистана, которые прибыли в Узбекистан для участия на совместных тактико-специальных учений «Щит содружества – 2019».

Пресс-служба Минобороны уведомляет, что учения пройдут согласно планам военного сотрудничества на 2019 год между Узбекистаном, Пакистаном и Турцией.

Узбекистан, начиная с 2017 года проводит совместные военные учения с рядом стран на полигоне "Фориш".

В октябре 2017 года на этом полигоне прошли совместные учения с военнослужащими России, и июле 2018 года - с Казахстаном и в сентябре 2018 года прошли учения с военными из Франции.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)
  • На Украине начался второй тур президентских выборов
  • На Шри-Ланке задержали семь человек, подозреваемых во взрывах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×