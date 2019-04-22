Дефицит муки в туркменском Мары связан с поставками гуманитарной помощи в Афганистан, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в течение нескольких недель в государственных магазинах некоторых районов Мырыйского области (велаята) в продаже нет муки , в других, нормированный отпуск муки населению осуществляется с длительной задержкой. По данным источников в государственных структурах, нынешний дефицит муки в частности в Марыйской области связан с поставками туркменской гуманитарной помощи соседнему Афганистану, пострадавшему от наводнения, передает 19 апреля Азатлык.

В районах опять отсутствует мука вообще. В Серхатабатском районе в сёлах Имамбаба, Каракол уже пару недель острая нехватка муки.

«Большие объемы продуктов, в первую очередь муки, поставляются в Афганистан, в виде гуманитарной помощи, либо по очень низким ценам. Раньше поставки осуществлялись из запасов госрезерва - мука, хлопковое масло, консервы и так далее. Сейчас поставки идут "с колес", то есть из тех запасов, которые предназначены для снабжения населения», - сообщил источник в министерстве обороны Туркменистана.

По его словам, продовольствия из Туркменистана в Афганистан осуществляются через приграничный Серхетабат.

Официальный комментарий в государственных органах Туркменистана пока получить не удалось, отмечает Азатлык.

В эти дни, ограничения по продаже муки населению по государственной цене сохраняются и в других областях Туркменистана.

В городе Сердар, бывш. Кызыл-Арват, мука по "распределению" есть, но отпускается нормировано. Для каждой семьи выдается определенная норма, а также делается специальная отметка в каком-то документе. Но чуть дальше, уже в Казанджике, проблемы чувствуются, поставки с перебоями. В Байрамали те же проблемы, кто успел, тот купил, на всех не хватает, где-то выдают по 2 кг на человека​.

В столице мука в продаже есть, но низкого качества. Импортная мука стоит от 10 до 25 манатов за кг, в зависимости от производителя и сорта.

Более года население Туркменистана сталкивается с дефицитом продовольствия, в первую очередь муки и хлеба. Особенно нехватка муки и хлеба ощущается в областях и сельской местности. Неоднократно сообщалось о том, что жители населенных пунктов несколько дней сидят у закрытых магазинов в ожидании хлеба и муки.

Власти страны и государственные СМИ дефицит продовольствия не упоминают.

Ранее, 18 апреля сообщалось, что жители этрапов Байрамали, Гарагум, Йолотен, Сакар-чэге, Мургаб Марыйского велаята смогли купить норму муки за март месяц только в середине апреля. Норму за апрель, начнут выдавать не ранее июня, когда начнется уборка пшеницы нового урожая.

Норма отпуска муки населению Туркменистана по установленной государством фиксированной цене составляет 5 килограммов на человека по стоимости $0,29 (1 манат) за килограмм. Мука и хлеб по фиксированной цене продается в государственных магазинах Туркменистана, на рынках и в коммерческих магазинах стоимость хлеба и муки в несколько раз дороже.