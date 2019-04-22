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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ош стал культурной столицей тюркского мира в 2019 году, в 2020 - Хива

CA-NEWS (KG) -  В этом году Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявил город Ош культурной столицей тюркского мира.

По этому случаю, в Оше 20-21 апреля прошла церемония открытия года.

В мероприятии приняли участие делегаты из тюркоязычных стран, в том числе из Узбекистана.

Как сообщается, на церемонию открытия прибыли несколько сотен официальных гостей из 20 стран. По случаю праздника в Оше прошли ярмарки, развлекательные мероприятия, а также научно-практические конференции.

Следующей культурной столицей тюркского мира объявлен город Хива в Узбекистане.

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