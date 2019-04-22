Ош стал культурной столицей тюркского мира в 2019 году, в 2020 - Хива
- Кыргызстан, общество
- 14:26, 22 апреля 2019
- Просмотров: 650
CA-NEWS (KG) - В этом году Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявил город Ош культурной столицей тюркского мира.
По этому случаю, в Оше 20-21 апреля прошла церемония открытия года.
В мероприятии приняли участие делегаты из тюркоязычных стран, в том числе из Узбекистана.
Как сообщается, на церемонию открытия прибыли несколько сотен официальных гостей из 20 стран. По случаю праздника в Оше прошли ярмарки, развлекательные мероприятия, а также научно-практические конференции.
Следующей культурной столицей тюркского мира объявлен город Хива в Узбекистане.