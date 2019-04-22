РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии работают 4900 иностранных граждан из 91 страны

CA-NEWS (MNG) -  По состоянию на первый квартал 2019 года в Монголии трудовой деятельностью занимаются 4900 иностранных граждан из 91 страны мира, сообщает 22 апреля Монголия Сейчас.

Из них 38,1% — граждане КНР, 9,7% – Австралии, 6,7% – РФ, 5,6% — Республики Корея, 5,2% — США, 5,0% — Вьетнама, 3,9% — Южной Африки, 3,5% — Канады, 3,5% — Филиппин, 3,2% — Великобритании, а 15,7% — других государств. По возрастной категории 0,5% из общего количества иностранной рабочей силы составляет молодёжь до 20 лет и 16,5% — в возрасте 45-49 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Атырауский НПЗ оштрафовали на 31,5 млн тенге за экологические нарушения
  • На Шри-Ланке задержали семь человек, подозреваемых во взрывах
  • Пострадавшие в ДТП в Казахстане узбекистанцы спецбортом доставлены на родину
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×