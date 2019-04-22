В Монголии работают 4900 иностранных граждан из 91 страны

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на первый квартал 2019 года в Монголии трудовой деятельностью занимаются 4900 иностранных граждан из 91 страны мира, сообщает 22 апреля Монголия Сейчас.

Из них 38,1% — граждане КНР, 9,7% – Австралии, 6,7% – РФ, 5,6% — Республики Корея, 5,2% — США, 5,0% — Вьетнама, 3,9% — Южной Африки, 3,5% — Канады, 3,5% — Филиппин, 3,2% — Великобритании, а 15,7% — других государств. По возрастной категории 0,5% из общего количества иностранной рабочей силы составляет молодёжь до 20 лет и 16,5% — в возрасте 45-49 лет.