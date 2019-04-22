Президенты Казахстана и Южной Кореи сделали совместное заявление по итогам переговоров

CA-NEWS (KZ) - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Южной Кореи Мун Чжэ Ин сделали совместное заявление по итогам переговоров, передает Акорда.

В ходе переговоров 22 апреля в Нур-Султане главы двух государств отметили развитие двустороннего сотрудничества на высоком уровне, в канун 10-летнего юбилея установления стратегического партнерства между Казахстаном и Республикой Корея.

Президент Южной Кореи прибыл в Казахстан 21 апреля.

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Совместное заявление:

1. Стороны условились тесно сотрудничать в укреплении политического доверия между двумя странами, расширить практическое сотрудничество и развивать дружбу между двумя народами на основе стратегического партнерства.

2. Стороны отметили, что две страны занимают общую позицию по многим вопросам глобальной повестки дня, включая вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, а также договорились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере укрепления мира и безопасности на региональном и международном уровнях.

3. Корея обращает внимание на опыт создания Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, усилиями государств данного региона. С учетом готовности Казахстана поделиться опытом в сфере денуклеаризации и нераспространения оружия массового уничтожения, стороны решили продолжить диалог и сотрудничество в этом направлении.

4. Стороны разделили мнение, что мирное урегулирование ядерной проблематики КНДР и развитие межкорейских отношений будут способствовать укреплению мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире. В данном контексте Казахстан подтвердил свою последовательную поддержку в деле достижения Кореей полной денуклеаризации и построения стабильной мирной системы на Корейском полуострове, а также в развитии межкорейских отношений.

5. Стороны положительно оценили углубленное обсуждение вопросов нераспространения ядерного оружия и денуклеаризации Корейского полуострова между Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Корейским фондом и договорились прилагать усилия по проведению последующих консультаций между двумя Фондами.

6. Стороны выразили удовлетворение ростом двустороннего товарооборота между Казахстаном и Кореей и решили прилагать дальнейшие совместные усилия по развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Приветствовали подписание Программы нового (обновленного) экономического сотрудничества Республики Казахстан и Республики Корея «Свежий ветер», в которой отражены конкретные направления по развитию взаимодействия в таких различных сферах, как строительство инфраструктуры, сельское хозяйство, здравоохранение и культура. Стороны договорились постоянно контролировать ход реализации данной программы в рамках межправительственной комиссии.

7. Стороны подтвердили, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет важную роль в развитии двусторонних отношений в области торговли и инвестиций и приветствовали итоги 8-го заседания Комиссии, которое состоялось 20 марта 2019 года.

8. Стороны высоко оценили итоги бизнес-форума, прошедшего 22 апреля 2019 года в городе Нур-Султан, и условились сотрудничать для успешной реализации договоренностей представителей бизнес кругов, а также отметили, что коммерческие документы, подписанные в рамках данного визита Президента Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан, внесут вклад в дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества. С этой целью лидеры двух стран высказались за создание благоприятных условий для дальнейшей активизации взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

9. Корейская сторона выразила заинтересованность к участию в государственной программе «Цифровой Казахстан 2018-2022» и проявила готовность поделиться опытом по цифровизации всех сфер экономики. Казахстан также поддержал инициативу корейской стороны о создании казахстанско-корейского совместного международного IT центра в городе Нур-Султан.

10. Стороны признали необходимость взаимовыгодного сотрудничества в перспективных областях, в том числе в области 4-й промышленной революции, и будут стремиться постоянно расширять совместные проекты в области высоких технологий. Главы двух государств приветствовали подписание Меморандума между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи по сотрудничеству в области 4-й промышленной революции. Стороны также выразили надежду на то, что две страны смогут успешно войти в эпоху 4-й промышленной революции и воспользоваться возможностями для инклюзивного роста инноваций, посредством опыта Кореи в использовании мобильной связи 5G, которая была впервые внедрена в этой стране.

11. Стороны отметили важность сотрудничества в области здравоохранения, в частности развития системы медицинского страхования, государственно-частного партнёрства в области здравоохранения, медицинского образования и науки, фармации, обмена опытом по использованию современных технологий в диагностике и лечении заболеваний.

12. Стороны выразили надежду на качественное и своевременное завершение работ в рамках реализации проекта «Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги» (БАКАД). Главы государств выразили общее понимание, что успешное взаимодействие в рамках проекта БАКАД даст импульс для дальнейшего участия Кореи в стратегических проектах Казахстана.

13. Стороны выразили решимость продолжить совместные усилия по развитию транспортных связей между Казахстаном и Кореей. В этой связи, особо отмечено сотрудничество в сфере логистики и транзита. Лидеры двух стран подчеркнули важность углубления сотрудничества в этой сфере и рассмотрения взаимовыгодных маршрутов. Казахстан выразил заинтересованность в сотрудничестве по расширению использования казахстанского терминала в Ляньюньган (Китай), а корейская сторона предложила совместно приложить усилия для этого.

14. Стороны, высоко оценивая результаты сотрудничества в лесном секторе, включая проект «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря», разделили мнение о необходимости укрепления сотрудничества в сфере лесного хозяйства с международными организациями, в том числе с Азиатской организацией лесного сотрудничества (AFoCO), для предотвращения обезлесения региона Центральной Азии.

15. Стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в космической сфере и разделили мнение, что совместное исследование космического пространства в мирных целях внесет вклад в развитие космической деятельности двух стран. В этой связи главы государств приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана в сфере совместного исследования и использования космического пространства в мирных целях.

16. Стороны, приветствуя подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки Казахстана и Министерством образования Кореи по сотрудничеству в области образования, решили активизировать обмен человеческими ресурсами в области образования путем усиления поддержки казахстанских граждан по различным программам Правительства Кореи.

Стороны также условились о расширении обмена в разных областях, в том числе в культурно-гуманитарной сфере и договорились, особенно, к 30-летию установления дипломатических отношений обозначить 2022 год Годом культурного обмена и проводить различные юбилейные мероприятия.

17. Казахстан высоко оценил роль Кореи в укреплении потенциала государственных служащих Казахстана. Стороны подтвердили готовность совместно приложить усилия для модернизации системы управления кадрами в Казахстане.

18. Стороны, приветствуя подписание Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, отметили, что скорейшее вступление в силу данного договора поспособствует укреплению взаимопонимания и взаимодоверия, а также придаст новый уровень сотрудничеству в правовой сфере.

19. Стороны приветствовали успешный запуск Совместного комитета между Казахстаном и Кореей по военно-техническому сотрудничеству, выразили удовлетворение итогами первого заседания, прошедшего 27-28 февраля 2019 года в городе Нур-Султан. Отметили положительные тенденции для сотрудничества на будущее, а также выразили надежду на активизацию контактов военно-промышленных комплексов двух стран.

20. Стороны разделили мнение о необходимости продолжения совместных усилий по укреплению мира, стабильности и устойчивого развития международного сообщества путем укрепления доверия в Азиатском регионе. Стороны высоко оценили платформу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), способствующую расширению обменов, укреплению сотрудничества и углублению взаимного доверия посредством диалога.

Стороны согласились последовательно прилагать усилия для дальнейшего продвижения мер доверия СВМДА путем проведения соответствующих мероприятий в рамках координируемых странами измерений СВМДА.

21. Стороны высказались за продолжение укрепления взаимного сотрудничества в международных организациях, включая ООН. Корея высоко оценила активную деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 гг., а также посредническую роль Казахстана в деле укрепления мира и стабильности.

22. Стороны отметили, что с начала своей работы в 2007 году Форум «Центральная Азия – Республика Корея», как регулярной многосторонний консультативный диалог успешно развивается и внес вклад в укрепление взаимного доверия и активизацию обменов между Кореей и странами Центральной Азии, и согласились прилагать совместные усилия для развития Форума. Стороны приветствовали проведение в октябре 2019 года в г.Нур-Султан 12-го Форума «Центральная Азия – Республика Корея» на уровне министров иностранных дел. Стороны отметили, что Секретариат Форума «Центральная Азия – Республика Корея», который был официально запущен в 2017 году, способствует продвижению двусторонних и многосторонних проектов сотрудничества между Кореей и странами Центральной Азии, и подтвердили намерение активно рассматривать пути расширения и развития проектов посредством усиления Секретариата.

23. Стороны высоко оценили двусторонние взаимоотношения между парламентами двух стран, а также условились приложить усилия для успешного совместного проведения Мажилисом Парламента Казахстана, Национальной Ассамблеей Кореи и Государственной Думой Российской Федерации 4-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» 23-24 сентября 2019 года в городе Нур-Султан.

24. Стороны выразили удовлетворение итогами государственного визита Президента Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан и подчеркнули, что активное взаимодействие на высшем уровне дает существенный импульс развитию двусторонних отношений. Президент Мун Чжэ Ин выразил признательность Правительству и Народу Казахстана за теплый прием и пригласил Президента Казахстана К.Токаева посетить Корею в удобное для обеих сторон время. Президент К.Токаев принял приглашение с благодарностью.