В Екатеринбурге массовая драка мигрантов Кыргызстана и Таджикистана попала на видео

CA-NEWS (CA) - В ночь на 20 апреля, в Екатеринбурге в районе улицы Маневровой на автобусной стоянке произошла потасовка с участием нескольких десятков человек, сообщает Вести.Ру.

По предварительной информации, мигранты представляли компании, которые занимаются пассажирскими перевозками в Екатеринбурге. Сообщается, что участниками драки были граждане Кыргызстана и Таджикистана.

По версии автора ролика, сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию, чтобы прекратить противостояние.

Сведений о пострадавших нет. Причины конфликта не называются.