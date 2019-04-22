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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Екатеринбурге массовая драка мигрантов Кыргызстана и Таджикистана попала на видео

CA-NEWS (CA) -  В ночь на 20 апреля, в Екатеринбурге в районе улицы Маневровой на автобусной стоянке произошла потасовка с участием нескольких десятков человек, сообщает Вести.Ру.

По предварительной информации, мигранты представляли компании, которые занимаются пассажирскими перевозками в Екатеринбурге. Сообщается, что участниками драки были граждане Кыргызстана и Таджикистана.

По версии автора ролика, сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию, чтобы прекратить противостояние.

Сведений о пострадавших нет. Причины конфликта не называются.

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