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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Ямале школьники нашли на улице более $3 тысяч, принадлежащие гражданину Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) школьники нашли в сугробе кошелек, в котором было 220 тысяч рублей (более $3 тыс), пишет «Красный Север».

В пакете, который валялся в сугробе, помимо портмоне с деньгами, были документы на имя гражданина Узбекистана: миграционная карточка, паспорт и медицинские справки. Ребята рассказали о своей находке родителям и в конечном итоге все это добро отнесли в полицию.

Как пишет издание, владелец уже найден, но вещи ему пока еще не переданы, требуется уладить некоторые моменты.

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