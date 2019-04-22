На Ямале школьники нашли на улице более $3 тысяч, принадлежащие гражданину Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) школьники нашли в сугробе кошелек, в котором было 220 тысяч рублей (более $3 тыс), пишет «Красный Север».

В пакете, который валялся в сугробе, помимо портмоне с деньгами, были документы на имя гражданина Узбекистана: миграционная карточка, паспорт и медицинские справки. Ребята рассказали о своей находке родителям и в конечном итоге все это добро отнесли в полицию.

Как пишет издание, владелец уже найден, но вещи ему пока еще не переданы, требуется уладить некоторые моменты.