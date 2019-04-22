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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Воронежем мигрант из Узбекистана зарезал беременную сожительницу и покончил с собой
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Жители села Коммуна Каширского района Воронежской области рассказали подробности жуткого преступления, которое произошло 17 апреля. Напомним, 57-летний уроженец Узбекистана зарезал 40-летнюю беременную многодетную мать и покончил с собой. Тело убитой обнаружили её дочери-школьницы, которые вернулись с занятий.

По словам односельчан, погибшая женщина приютила мигранта после развода. В 2017 году у них родился общий ребёнок. Семья жила бедно, взрослые не работали, занимались хозяйством и жили на детские пособия. Двух старших детей содержал их отец.

- Неудивительно, что это случилось, - говорит одна из жительниц Коммуны. – Мужчина был неуправляемым, вспыльчивым. Мог руку на женщину поднять. Он часто бывал агрессивным, с ним почти никто не общался. Его, наверное, надо было лечить в психбольнице…

По данным портала «Моё! Online», двух старших дочерей убитой женщины будет воспитывать их отец. Что будет с 2-летним мальчиком, пока неизвестно.

В обстоятельствах совершенного преступления разбираются сотрудники СК в рамках возбужденного уголовного дела по статье «убийство».

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