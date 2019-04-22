В Ингушетии приезжих женщин из Узбекистана и Таджикистана задержали за попрошайничество детей

CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Назрани передали в суд уголовные дела о попрошайничестве малолетних детей. Приезжие из Узбекистана, Таджикистана и одна гражданка России, также временно проживающая в Ингушетии, неоднократно вовлекали своих детей в попрошайничество, - сообщает пресс-служба МВД по республике Ингушетии.

До сих пор на этих женщин заводили административные дела, однако, поскольку нарушения были систематическими, всех троих привлекли к уголовной ответственности. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации пресс-службы МВД Ингушетии, матери «заставляли заниматься антиобщественными действиями своих несовершеннолетних детей» в возрасте от пяти до восьми лет. При этом, сами «нерадивые мамы к трудоустройству не стремились».