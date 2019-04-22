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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключена 81 сделка

CA-NEWS (TM) -  На торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 81 сделка на $80 млн 95 тысяч, сообщает 22 апреля Turkmenistan.ru.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Китая, Турции, Афганистана и Казахстана закупили сжиженный газ, полипропилен, дизельное топливо, авиационный керосин и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Китая и Афганистана приобрели нефтяной дорожный битум, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Ирландии, Афганистана, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа и хлопковое волокно.

За манатные средства бизнесмены из России, Китая, Турции, Великобритании и Канады закупили в ассортименте текстильные и джинсовые изделия, хлопчатобумажные ткань и пряжу, а также смесовую пряжу на общую сумму более $4 млн (14 миллионов 335 тысяч манатов).

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