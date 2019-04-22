Партия Nur Otan назовет своего кандидата в президенты Казахстана 23 апреля

CA-NEWS (KZ) - Кандидат от партии Nur Otan для участия в президентских выборах будет выдвинут на XIX внеочередном съезде 23 апреля. Повестку дня предстоящего заседания высшего руководящего органа партии утвердили 22 апреля на политическом совете, сообщает пресс-служба партии.



Открывая заседание политсовета, первый заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев отметил, что происходящие в эти дни события важны не только для казахстанского общества, но и для наших зарубежных партнеров. Nur Otan выступает гарантом сохранения курса первого президента Казахстана. Принимая решение о выдвижении своего кандидата для участия в президентских выборах, в партии намерены сохранить и преумножить начатые Елбасы масштабные трансформации в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Эти приоритеты останутся главными направлениями работы политической организации на предстоящий период/

"За 20 лет своей истории партия Nur Otan, благодаря авторитету Первого Президента Казахстана, председателя партии стала самой многочисленной и лидирующей политической силой в стране. В этой связи миссию партии в настоящий период мы видим в том, чтобы быть главным гарантом сохранения преемственности курса Елбасы по достижению всех стратегических целей, поставленных первым президентом Казахстана. Партия Nur Otan будет сохранять приверженность фундаментальным для нашей страны ценностям, определенным председателем партии. Это Независимость, общенациональное единство, конкурентоспособная сильная экономика, интеллектуальное процветающее общество, построение справедливого государства, уважаемого во всем мире. Для достижения этих целей партия должна сохранять и укреплять политическое лидерство в долгосрочной перспективе. Это накладывает на нас особую ответственность", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что согласно Уставу партии Nur Otan, выдвижение кандидатов в Президенты Республики Казахстан относится к исключительной компетенции Съезда – высшего руководящего органа партии. Вопрос "О выдвижении кандидата от партии Nur Otan в Президенты Республики Казахстан" станет ключевым в повестке дня предстоящего съезда. За это члены Политсовета проголосовали единогласно.

"Председатель партии Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил нам мобилизовать ресурсы и принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании. Партия готова выдвинуть своего кандидата на президентские выборы, его имя будет озвучено завтра председателем партии на XIX съезде. Выдвижение кандидата в Президенты страны от нашей партии на основе предложения Первого Президента Казахстана является важнейшим фактором преемственности, ярким символом приверженности партии Nur Otan курсу Елбасы", - отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan.

На заседании Политсовета также выступили депутат Сената Парламента РК Аскар Бейсенбаев, первый зампредседателя филиала "ССГПО" партии Nur Otan Александр Макаренко, руководитель ОФ "Фонд молодежных лидеров "G-38" Айсулу Ерниязова.

Члены Политсовета также рассмотрели и рекомендовали персональные составы рабочих органов предстоящего XIX съезда – мандатной, счетной, редакционной комиссий и секретариата.