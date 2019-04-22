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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Туркменистана в Париже провело товарищеский матч по футболу

CA-NEWS (TM) -  22 апреля посольство Туркменистана в Париже провело футбольный матч, с участием представителей дипломатического корпуса, который был посвящён месяцу массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, передает 21 апреля «Туркменистан: Золотой век».

Товарищеский матч прошел в дружеской атмосфере. По завершении встречи, от имени посольства, самому молодому и пожилому участнику футбольного поединка были вручены памятные подарки.

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