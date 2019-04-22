Таджикистан попросил Всемирный банк профинансировать программу финансового оздоровления «Барки точик»

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана подготовило программу финансового оздоровления ОАХК «Барки точик» для повышения эффективности и финансового положения энергетического сектора страны и попросило Всемирный банк и других партнеров по развитию профинансировать эту программу. Об этом сообщило представительство Всемирного банка в стране, передает 22 апреля Авеста.

Всемирный банк планирует предоставить помощь посредством инструмента финансирования «Программы для результата».

Поддержка будет оказана после завершения банком процесса оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, которые имеют отношение к программе финансового оздоровления «Барки точик».

В настоящее время проходит процесс реструктуризации «Барки точик», по итогам которой госэнергохолдинг будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

Тем временем, общий объем задолженности энергохолдинга (с учетом средств, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов) на начало этого года составил около $2,5 млрд (23,1 млрд сомони).