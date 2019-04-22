В Ташкенте пройдут Дни Санкт-Петербурга

CA-NEWS (UZ) - В хокимияте (администрации) Ташкента состоялась встреча с заместителем председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергеем Марковым, сообщила 22 аппеля пресс-служба администрации.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по организации в этом году Дней Санкт-Петербурга в Ташкенте и были рассмотрены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между хокимиятом города Ташкента и Санкт-Петербургом.

Мероприятия организованные в прошлом году в рамках Дней Ташкента в Санкт-Петербурге, отметил заместитель хокима города Ташкента Элбек Шукуров, способствовали укреплению двустороннего диалога в сфере предпринимательства и потребительского рынка, культурного обмена.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков с восхищением отметил гостеприимство узбекского народа, в частности, дружелюбие и открытость ташкентцев. И выразил огромное желание посетить достопримечательности Ташкента, познакомиться с богатой историей города.