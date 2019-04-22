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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Шри-Ланки обнаружила 90 детонаторов на автобусной стоянке Коломбо

CA-NEWS (CA) -  Полиция Шри-Ланки сообщила об обнаружении почти 90 детонаторов для взрывных устройств в одном из районов Коломбо - крупнейшего города на острове. Детонаторы были обнаружены на частной автобусной стоянке в районе Петта, передает Euronews.

Ранее поступала информация, что военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, почти 300 человек, среди них несколько десятков иностранцев.

В общей сложности в Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, устройства были заложены в том числе в католических церквях (их привели в действие во время пасхальных утренних служб), а также в фешенебельных отелях.

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