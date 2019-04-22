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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ответственность за взрывы на Шри-Ланке несет «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Представитель правительства Шри-Ланки Раджитха Сенератна заявил, что к организации взрывов в стране причастна международная террористическая сеть, передает Euronews.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на свои источники, что ответственность за серию взрывов в Шри-Ланке несет группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, почти 300 человек, среди них несколько десятков иностранцев.

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