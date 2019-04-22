У церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик

CA-NEWS (CA) - На Шри-Ланке прогремел новый взрыв. По сообщению Reuters, взрыв произошел в Коломбо: возле церкви взорвался грузовик.

Reuters со ссылкой на свидетелей сообщает, что взрыв произошел когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, почти 300 человек, среди них несколько десятков иностранцев.

