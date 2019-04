В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца интернет-магазина Asos

CA-NEWS (CA) - Трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Би-би-си.

Three children of ASOS owner Anders Holch Povlsen have been killed in the Sri Lanka blasts https://t.co/xDMTa2GZKt