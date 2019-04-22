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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца интернет-магазина Asos

CA-NEWS (CA) -  Трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена погибли во время терактов на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает Би-би-си.

Повлсен - самый богатый гражданин Дании, он владеет сетью магазинов одежды Bestseller и является крупнейшим акционером и совладельцем британского интернет-магазина Asos.

Представитель компании Bestseller подтвердил гибель детей бизнесмена на Шри-Ланке, где семья Повлсен проводила пасхальные каникулы.

Имена погибших детей не раскрываются. В серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье 21 апреля, погибло 290 человек, около 500 человек получили ранения.

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