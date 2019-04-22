РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Дохе проходят переговоры авиационных властей Таджикистана и Катара

CA-NEWS (TJ) -  21-23 апреля в Дохе проходят переговоры делегаций авиационных властей Таджикистана и Катара под руководством директора агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икрома Субхонзода и председателя комитета гражданской авиации Катара Абдуллы Нассер Аль -Субея, сообщает МИД РТ.

В ходе встречи стороны обсудили ход исполнения поручений руководителей двух государств по расширению сотрудничества в сфере международных перевозок и пути практической реализации межправительственного соглашения о воздушном сообщении, подписанного в рамках официального визита Эмомали Рахмона в Катар в феврале 2017 года.

IMG_20190421_110418-22-04-2019

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества между авиационными властями Таджикистана и Катара и разработки программы технического сотрудничества, установления прямого авиационного сообщения между Душанбе и Дохой и использования возможностей аэропортов и логистических центров двух стран в целях расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)
  • На Украине начался второй тур президентских выборов
  • На Шри-Ланке задержали семь человек, подозреваемых во взрывах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×