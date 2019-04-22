В Дохе проходят переговоры авиационных властей Таджикистана и Катара

CA-NEWS (TJ) - 21-23 апреля в Дохе проходят переговоры делегаций авиационных властей Таджикистана и Катара под руководством директора агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икрома Субхонзода и председателя комитета гражданской авиации Катара Абдуллы Нассер Аль -Субея, сообщает МИД РТ.

В ходе встречи стороны обсудили ход исполнения поручений руководителей двух государств по расширению сотрудничества в сфере международных перевозок и пути практической реализации межправительственного соглашения о воздушном сообщении, подписанного в рамках официального визита Эмомали Рахмона в Катар в феврале 2017 года.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества между авиационными властями Таджикистана и Катара и разработки программы технического сотрудничества, установления прямого авиационного сообщения между Душанбе и Дохой и использования возможностей аэропортов и логистических центров двух стран в целях расширения связей в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.