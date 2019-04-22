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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева сравнила программу обеспечения питьевой водой с Бермудским треугольником

CA-NEWS (KZ) -  Спикер Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева сравнила программу обеспечения регионов питьевой водой с Бермудским треугольником, передает МИА «Казинформ».

По ее словам, на вопросы обеспечения питьевой водой регионов за годы независимости было потрачено более 540 млрд тенге. «Так почему же до сих пор многие населенные пункты не имеют доступа к питьевой воде? Эта программа как Бермудский треугольник, в котором средства загадочно исчезают», - заявила Дарига Назарбаева в ходе встречи сенаторов с руководителями центральных исполнительных органов и акиматов.

Спикер Сената добавила, что административная реформа наделила местную власть значительными полномочиями, в том числе формирования самостоятельного бюджета на уровне села, сельского округа.

«Если все хорошо прописано в правоустанавливающих документах, почему же люди по-прежнему обращаются за помощью в центр, ищут справедливости и защиты в столице?» - обратила внимание Дарига Назарбаева.

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