Узбекистан и Кыргызстан при содействии США обсудили управление общими водными ресурсами

CA-NEWS (UZ) - Cегодня, 22 апреля, было организовано второе совместное заседание малых бассейновых советов узбекской и кыргызской части реки Падшаота в Намангане при содействии правительства США. Мероприятие организовано в целях содействия местному управлению, сопричастности и сотрудничеству в отношении совместно используемых водных ресурсов между странами, расположенными вверх и вниз по течению в Центральной Азии.

Падшаота, небольшая трансграничная река, расположенная в Ферганской долине и разделенная между Кыргызской Республикой и Узбекистаном, является одним из восьми пилотных участков, где проект «Вода, образование и сотрудничество» продвигает улучшенное управление общими водными ресурсами.

Страновой директор USAID в Узбекистане Гэри Роббинс отметил на заседании, что: «Эффективное управление трансграничными водными ресурсами и сотрудничество тесно связаны с социально-экономическим развитием и стабильностью в Центральной Азии. Сегодняшняя встреча является позитивным шагом вперед в совместном управлении общими водными ресурсами между Кыргызстаном и Узбекистаном. Особенно уместно, что мы все собрались здесь сегодня, когда весь мир отмечает День Земли, что напоминает нам о том, что мы все являемся хранителями самого ценного ресурса нашей планеты - воды».

На встрече собрались представители правительственных и неправительственных организаций для обсуждения сотрудничества по управлению водными ресурсами, включая меры по защите берегов рек, предотвращению селей и улучшению систем водораспределения как на кыргызской, так и на узбекской сторонах реки, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

В Центральной Азии насчитывается более 200 малых трансграничных рек, которые подвергаются ряду проблем, включая ухудшения инфраструктуры и устаревших технологий, приводящие к неэффективному использованию водных ресурсов.