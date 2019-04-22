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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Казахстана и Республики Корея провели переговоры в расширенном составе

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в расширенном составе, передает Акорда.

В ходе переговоров Токаев отметил, что на сегодняшний день Казахстан и Республика Корея являются надежными и стратегическими партнерами.

- Культурные и торговые связи двух народов процветают много веков, со времен Великого Шелкового пути. Близость истории наших народов подтверждает и тот факт, что казахский и корейский языки принадлежат к одной урало-алтайской языковой группе, - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы Независимости Казахстана отношения двух стран вышли на качественно новый уровень взаимодействия практически по всем направлениям. Он высоко оценил деятельность Межправительственной комиссии и казахстанско-южнокорейского Делового совета.

- Южная Корея является одной из десяти приоритетных для Казахстана стран с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Отрадно отметить поступательный рост объемов взаимного товарооборота. По итогам прошлого года его показатели достигли рекордных 4 миллиардов долларов, более чем в два раза превысив объемы 2017 года. Планомерно развивается наше сотрудничество в области инвестиций. Так, только приток прямых инвестиций из Кореи в Казахстан составил порядка 7 миллиардов долларов. Южнокорейский бизнес успешно работает в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях нашей экономики, – сказал президент Казахстана.

- Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за Вашу поддержку. Казахстан – страна, которая после добровольного отказа от ядерного оружия добилась экономического прогресса. Это является очень важным примером для Корейского полуострова, - сказал в свою очередь Мун Чжэ Ин.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодняшний визит имеет огромное значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

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