В Таджикистане судят пожилую женщину, совершившую попытку суицида в СИЗО

Истад курбонова

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде начался суд над 68-летней жительницей Айнинского района Истад Курбоновой. Она обвиняется в самовольном захвате участка земли и преднамеренной порче чужого имущества. 17 января Истад Курбонова, находясь в СИЗО, попыталась совершить суицид путем самосожжения.

«Обвинение в самовольном захвате земле необоснованно, - сказала Истад Курбонова. - Несколько лет назад за 6 соток земли я заплатила предприятию «Строительство СТД» 32 тыс. сомони (по нынешнему курсу $3,4 тыс). Но руководство предприятия неправильно оформило документы. Я не виновата. Пусть накажут тех, кто продали мне этот участок земле».

Однако Латиф Ходжиев, директор предприятия «Строительство СТД» утверждает, что о купле-продаже участка земли ему ничего не известно. «Мы лишь требуем возврата самовольно захваченного земельного участка. Других претензий к Курбоновой мы не имеем», - отметил он.

Истад Курбонова была задержана 2 января на основе жалобы дирекции предприятия «Строительство СТД». Бехруз Абдумаджидзода, следователь прокуратуры Айнинского района ранее сообщил, что женщина на самовольно захваченном участке земле построила склад и баню. «Курбонова проигнорировала повестку на допрос и уклонялась от встречи со следователем прокуратуры. Поэтому решили поместить ее в СИЗО», - говорил Абдумаджидзода.

12 января, на десятый день пребывания в СИЗО, пожилая женщина вдруг оказалась в Айнинской районной больнице. В ОМВД сообщили, что Истад Курбонова была госпитализирована после того, как cлучайно облила себя кипятком. Однако адвокат Дилбарой Мирзофотирова заявила, что ее подзащитная в знак протеста против незаконного задержания предприняла попытку самосожжения. Врачи Айнинской районной больницы 30 января подтвердили, что Истад Курбонова была доставлена к ним с ожогами. В результате самосожжения она получила ожоги 9-10 процентов поверхности тела, сообщили в райбольнице.

Баходур Бобоев, муж Истад Курбоновой, утверждает, что супруга совершила попытку самосожжения в знак протеста против незаконного ареста, а также грубого и оскорбительного отношения сотрудников милиции и СИЗО.

МВД опровергло сообщения о применении к задержанной грубой силы и оскорбительного отношения. Несмотря на это, как сообщил пресс-секретарь правоохранительного ведомства Умарджони Эмомали, "сотрудники милиции Идибой Зиёев, Саидали Арбобов и Абдукодир Гаффоров отстранены от работы, а в отношении надзирателя СИЗО Шарифа Мирзошарифова прокуратурой района начато расследование».