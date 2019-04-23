Численность населения Узбекистана превысила 33,37 млн человек

CA-NEWS (UZ) - Численность населения Узбекистана увеличилась с начала года более чем на 120 тысяч человек, составив 33 миллиона 375 тысяч 800 человек.

«Численность постоянного населения Узбекистана на 1 апреля составила 33 миллиона 375 тысяч 800 человек, увеличившись с начала года на 120,3 тысячи человек, или на 0,4%», – говорится в отчете о демографической ситуации Государственного комитета по статистике.

Городское население насчитывает 16,865 миллиона человек (50,5% от общей численности населения), сельского населения – 16,510 миллиона человек (49,5%).

Высокий уровень сальдо миграции приходится на Кашкадарьинскую (минус 1400 человек), Самаркандскую (минус 1300 человек), Ташкентскую и Бухарскую области (минус 800 человек). Положительное сальдо миграции было отмечено в Ташкенте (плюс 5,8 тысячи).

Число прибывших в Узбекистан на постоянное место жительства в первом квартале – 767 человек, из них 26,2% – из Таджикистана, 24,9% – из Казахстана, 21,4% – из России, 16,4% – из Кыргызстана и 11,1% – из других стран.

Из Узбекистана на постоянное место жительства за рубеж выехали 2863 человека, из них 47,9% – в Казахстан, 45,6% – в Россию, 1,1% – в Израиль, 0,7% – в США, 4,7% – в другие страны.

В Ташкенте на 1 апреля численность постоянного населения составила 2 миллиона 522 тысячи 800 человек, с начала года она увеличилась на 12,9 тысячи человек, или на 0,5%.

В первом квартале по республике зарегистрировано 159,5 тысячи родившихся детей.