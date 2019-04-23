Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев во время внеочередного съезда партии "Нур Отан" предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 900 тыс. человек. На прошедших в 2016 году выборах в парламент она набрала 82,2% голосов избирателей и получила 84 из 107 мест в нижней палате - Мажилисе.

Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня.