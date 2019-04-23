«От правды не убежишь». Что известно об инциденте с плакатом в Алматы

CA-NEWS (KZ) - 21 апреля в Алматы во время традиционного городского марафона полицией были задержаны гражданские активисты, стоявшие с плакатом "От правды не убежишь". Данный инцидент вызвал горячее обсуждение на просторах Казнета, передает Zakon.kz.

В минувшее воскресенье в Алматы во время большого городского марафона, в котором участвовали 17 тысяч человек, гражданские активисты Ася Тулесова и Бейбарыс Толымбеков развернули вдоль трассы плакат: "От правды не убежишь". За это они были задержаны полицией. Вечером состоялся суд, который признал А. Тулесову и Б. Толымбекова виновными по административной статье 488, ч. 3 и приговорил каждого из них к 15 суткам ареста.

Данный инцидент вызвал горячее обсуждение в социальных сетях, где главной темой было: что именно показалось полиции противозаконным в размещенном активистами плакате.

-Asya Datpta Tulesova, Бейбарыс Толымбеков, Suinbike Suleimenova и Айгуль Нурбулатова сегодня во время Алматинского марафона растянули баннер "От правды не убежишь". Асю и Бейбарыса сейчас судят за административное правонарушение. Они держали плакат. Бейбарысу дали 15 суток. 15 суток! И за что. Ребят закрывают за баннер, на котором не было никаких призывов. Кстати, пишут, что судья тот же, что на 10 суток осудил пьяного мажора Усенова, когда тот нетрезвым задавил человека насмерть. Ася в знак солидарности просит такое же решение суда, как у Бейбарыса, 15 суток и заявила об отводе судье. Не сомневаюсь почти, что в первой части (наказания) суд пойдет ей навстречу. Чего наша власть не прощает, так это, когда ей портят праздники? - Zarina Akhmatova.





Как объяснили в Департаменте полиции Алматы, никакой политической подоплеки здесь не было. Просто любые несогласованные действия могут привести к угрозе безопасности граждан. На дорогу стали выбегать люди, желающие сфотографировать активистов с плакатом, тем самым они создавали препятствия движению участников забега.

- Могла образоваться давка и паника, с печальными последствиями. И более того, со стороны правонарушителей - очевидное неуважение к участникам марафона, - пояснили в полиции.

В ДП города пояснили, что требованиям сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия молодые люди не подчинились. Они отказывались предоставлять свои документы, и называть анкетные данные. В этой связи, с целью установления личности фигуранты были доставлены в управление полиции Бостандыкского района. Там были собраны административные материалы по ст. 488 ч.3 КРКобАП. Решением СМАС города Алматы эти правонарушители были подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток. С другими проведена праворазъяснительная работа.

Эту информацию подтвердил в кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сообщив, что своими действиями Толымбаев и Тулесова нарушили законодательство о проведении митингов, шествий и демонстраций. Тем более при разворачивании плаката люди стали останавливаться, проводить видео-фото съемку, тем самым воспрепятствовали проведению марафона. При этом глава ведомства отметил, что никаких политических лозунгов, которые бы прямо или косвенно указывали на выборы, у молодых людей не было.

Между тем сама Асия Тулесова, выступая в суде рассказала, что хотела привлечь внимание людей к тому, что нам нужно проводить честные и справедливые выборы везде, в том числе и Казахстане.

- "У меня есть выбор" означает, что у меня есть выбор. Я хочу, чтобы люди осознали, что у них тоже есть выбор, что нам нужно научиться строить демократические институты, которые будут работать. Нам нужен хороший президент, который будет подотчетен населению, который будет заботиться о качестве жизни своего народа в том числе. Также она отметила, что мы забываем о каких-то важных, наболевших для Казахстана проблемах. Например, о коррупции, которая мешает нам изменить, как-то улучшить состояние воздуха в Алматы.

Асе Тулесовой 34 года. Она правнучка известного казахского поэта Ильяса Джансугурова. Из официальных источников известно, что Ася Тулесова работатет в в общественном фонде Common Sense, где занимается экологическими и образовательными проектами.

В том числе ее можно было заметить на общественных слушаниях по проекту Кок-Жайляу. В соцсетях гуляет видео, на котором Ася Тулесова выступает в роли "кричалки": она просто протяжно кричала на одной ноте. Призывы соблюдать порядок на нее не действовали. И заставить или уговорить ее прервать этот крик не удалось даже мужчине значительно старше ее по возрасту.