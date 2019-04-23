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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый кандидат в президенты Казахстана сдал документы в ЦИК

CA-NEWS (KZ) -  22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары», сообщает ЦИК.

В ЦИК были представлены:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Республиканское движение «Ұлы дала қырандары» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Садыбека Тугел о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан;

3. Биографические данные;

4. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

5. Копия документа, удостоверяющего личность;

6. Копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении;

7. Документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.

Садыбек Тугелродился 23 февраля 1955 года.

Является вице-президентом Федерации национальных видов конного спорта, сопредседателем Республиканского общественно-социального культурного народного движения "Ұлы дала қырандары". Является автором 10 книг, заслуженным тренером, почетным работником спорта, обладателем премии имени Сейдахмета Бердикулова в области спортивной журналистики, почетным гражданином Уланского района.

С супругой Кайникамал воспитал сына Айдына и дочь Айгерим, имеет трех внуков.

Является вице-президентом Федерации национальных видов конного спорта, сопредседателем Республиканского общественно-социального культурного народного движения "Ұлы дала қырандары". Является автором 10 книг, заслуженным тренером, почетным работником спорта, обладателем премии имени Сейдахмета Бердикулова в области спортивной журналистики, почетным гражданином Уланского района. С супругой Кайникамал воспитал сына Айдына и дочь Айгерим, имеет трех внуков.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pervyiy-kandidat-prezidentyi-kazahstana-sdal-dokumentyi-tsik-367727/
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