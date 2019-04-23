Узбекистан не пустил в страну очередного оппозиционного активиста

CA-NEWS (UZ) - 20 апреля текущего года бывший член узбекского парламента, активист оппозиционной партии "Эрк" Насрулло Сайид, прибывший через Стамбул в Ташкент из канадского города Эдмонтон, был остановлен в международном аэропорту имени Ислама Каримова и выслан из Узбекистана вечером 21 апреля.

Насрулло Сайид является гражданином Канады и проживает там в течении последних 13 лет, сообщает centralasian.org.

Согласно указу президента Узбекистана, с 1 февраля 2019 года 45 странам, включая граждан Канады, предоставлен безвизовый режим в течение 30 дней со дня въезда в Узбекистан.

61-летний Насрулло Сайид говорит, что прилетев в Ташкент из Стамбула, он прошёл проходить через паспортный контроль в аэропорту имени Ислама Каримова.

«Взяв мой паспорт, офицер сразу посмотрел на меня, поискав что-то на столе, он посмотрел на какой-то список. Затем он посмотрел на меня и сказал: «Пройдите в сторону». Он пропустил других. Через две минуты пришли двое мужчин, взяли меня за руки и сказали: «Пройдите сюда, мы поговорим с вами 15 минут».

Насрулло Сайид сказал, что обещанный «15-минутный разговор» продолжался 12 часов. Узбекские пограничники держали его в специальной комнате в подвале аэропорта до утра. А затем, утром, вернули его обратно самолётом, летевшим из Ташкента в Стамбул.

"Прибыл наряд милиции. Все выстроились в ряд. В руках у них были пистолеты. Они провели меня по коридору и посадил в самолет", - рассказал активист.

По словам Насрулло Сайида, сотрудники аэропорта прокомментировали решение не впускать его в Узбекистан как, «наверху знают» и передали ему акт о запрете на въезд в Узбекистан.

В акте говорится, что решение не впускать Насрулло Сайида в Узбекистан было принято в соответствии с Приложением N9 к «Международной конвенции о гражданской авиации».

Согласно этому приложению, если человек угрожает безопасности страны своего путешествия, эта страна имеет право не впускать его на свою территорию.

Насрулло Сайид - бывший депутат узбекского парламента. Он был главой Бухарского отделения оппозиционной Демократической партии "Эрк" в начале 1990-х годов. В 2017 году Насрулло Сайид попросил президента Мирзиёева, разрешить ему вернуться в Узбекистан. Насрулло Сайид сказал, что тогда он был безосновательно лишён узбекского гражданства.

По словам активиста, в 2005 году он покинул родину из-за обвинений в том, что распространял запрещённые песни Дадахона Хасана.

Насрулло Сайид получил канадское гражданство в начале 2019 года.

Насрулло Сайид сказал, что он отправился в Ташкент с письмом МИДа Узбекистана о лишении узбекского гражданства.

Напомним, что согласно президентскому указу, с 1 февраля 2019 года гражданам 45 стран, включая гражданам Канады, предоставлен безвизовый режим в течение 30 дней со дня въезда в Узбекистан.