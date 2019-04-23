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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КЧС Таджикистана и представительство УВКБ ООН подписали рабочий план действий на 2019 год

CA-NEWS (TJ) -  19 апреля комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана и представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане подписали совместный рабочий план действий на 2019 год, сообщает пресс-служба КЧС.

Документ подписали председатель комитета Р. Назарзода и глава представительства УВКБ ООН в Таджикистане Вито Трани.

Данный документ позволит установить и расширить сотрудничество в сфере обеспечения готовности по чрезвычайным ситуациям и реагирования, уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата.

В соответствии с планом, стороны будут укреплять двустороннее сотрудничество, работать над созданием передовых механизмов, систем и процедур в целях укрепления государственного потенциала по подготовке к чрезвычайным ситуациям, связанным с возможным притоком беженцев в Таджикистан, а также подготовкой и переподготовкой сотрудников спасательного ведомства к ним.

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