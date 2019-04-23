В Каракалпакстане мужчина перерезал себе вены в здании хокимията

CA-NEWS (UZ) - 19 апреля 45-летний Умар Файзуллаев, отец троих детей, совершил попытку самоубийства в здании администрации Турткульского района. По словам очевидцев, Файзуллаев порезал себе вены на руках, но люди смогли остановить его, сообщает centralasian.org.



По словам Умара Файзуллаева, он хотел покончить с собой в знак протеста, из-за того, что ему не дают землю для предпринимательства.

Инцидент произошел 19 апреля в хокимияте Турткульского района.

"У меня было лезвие в кармане. Мне надоело все. Я порезал себя. Я пошёл туда, чтобы убить себя там. Я сделал это, чтобы обратить внимание на мою проблему, чтобы быть услышанным. Меня никто не слушал, ни хоким, ни начальник отдела по строительству, никто. Я порезал вены на руке 4 раза. Затем люди удержали меня и вызвали скорую", - рассказал 45-летний Умар Файзуллаев, пытавшийся покончить с собой.

По словам Файзуллаева, в 2007 году указом районного хокимията он получил 6 соток земли в Дустликском районе и построил в одной части участка дом, а на остальной части планировал построить здание для занятия предпринимательством.

«Однако позже решение о земельном судье признали сфальсифицированным. После долгих мытарств я заново смог получить решение хокима на построенный дом всего на 100 квадратных метров. Я хочу заниматься бизнесом. Я хотел бы построить мастерскую, ларёк по продаже фруктов и овощей, швейную мастерскую. Сейчас перед моим домом начали строить магазин. В тот день я пришел в хокимият в состоянии стресса. Когда я встретился с хокимом неделю назад, он сказал: «Мы решим это», - рассказал Файзуллаев.

Но по словам мужчины, позже ему сказали, что построят на этом месте магазин. "На приеме хокима я высказал свою проблему и порезал себя. Они принимают решение, а потом, говорят, что оно фальшивое, чтобы получить больше денег», - сказал Умар Файзуллаев.

По словам Файзуллаева, прокурор района и начальник районного отдела милиции приехал и поговорил с ним об инциденте.

Два года назад соотечественник Умара Файзуллаева Ахмад Ниезимбетов сбросился с крыши в знак протеста против властей, которые пришли снести его дом. Мужчина остался жив.