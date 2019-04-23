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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане проведут конкурс красоты ахалтекинских коней

CA-NEWS (TM) -  27 апреля в Туркменистане проведут международный конкурс красоты ахалтекинских коней, а также творческий конкурс по художественному воплощению образа «райского» скакуна, сообщает госинформагентство ТДХ.

Конкурс проведут по случаю национального праздника туркменского скакуна.

Также, пройдут конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров, телеоператоров по художественному воплощению скакунов в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, на фотоснимках и телеканалах.

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